Россияне приватно "извинились" за удар по поезду на Харьковщине, - NYT

Российские переговорщики приватно извинились перед украинской стороной за удар по поезду в Харьковской области 27 января, который оккупанты нанесли после договоренностей об "энергетическом перемирии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам советника Офиса президента Украины, чье имя издание не называет, возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией является "джентльменским соглашением" между переговорщиками в Абу-Даби 23-24 января.
При этом соглашение не вступило в силу сразу после переговоров в Абу-Даби. Судя по публикации NYT, вероятно, удары по энергетике должны были прекратиться в понедельник, 26 января.
После того как россияне во вторник, 27 января, ударили по Одессе и пассажирскому поезду в Харьковской области, российские переговорщики, по словам советника ОП, приватно извинились.
Они утверждали, что не все подразделения армии РФ получили приказ воздержаться от огня.
Напомним, 27 января российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, вызвав пожар в электровозе и вагоне.
Пассажирский поезд маршрута "Барвенково - Львов - Чоп" был атакован в Барвенковской общине на Харьковщине. Российская армия применила для атаки по пассажирскому поезду три ударных беспилотника, предварительно, типа "Герань-2".
Известно, что в поезде находился 291 пассажир, их оперативно эвакуировали.
Как стало известно позже, в результате вражеского удара погибли пять человек.
Напомним, вчера утром, 29 января в Telegram-каналах начали массово распространяться информацию о якобы остановке ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Российским военным якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области и в других регионах Украины.
При этом появлялась информация, что мораторий может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Он якобы связан с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.
Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов. Глава Кремля якобы согласился.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией.
Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, но заявил, что оно будет действовать только до 1 февраля.
