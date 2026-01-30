Росіяни виправдовувалися за удар по поїзду на Харківщині під час "перемир'я", - NYT
Російські перемовники виправдовувалися перед українського стороною за удар по поїзду у Харківській області 27 січня, який окупанти завдали вже після домовленостей про "енергетичне перемир'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами радника Офісу президента України, чиє ім'я видання не називає, можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією є "джентльменською угодою" між перемовниками в Абу-Дабі 23-24 січня.
При цьому угода не набула чинності одразу. Після того як росіяни у вівторок, 27 січня, вдарили по Одесі та пасажирському поїзду у Харківській області, російські перемовники, за словами радника ОП, приватно вибачилися.
Вони стверджували, що не всі підрозділи армії РФ отримали наказ утриматися від вогню.
Удар по поїзду в Харківській області
Нагадаємо, 27 січня російські дрони атакували пасажирський поїзд у Харківській області, спричинивши пожежу в електровозі та вагоні.
Пасажирський поїзд маршруту "Барвінкове - Львів - Чоп" був атакований у Барвінківській громаді на Харківщині. Російська армія застосувала для атаки по пасажирському поїзду три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".
Відомо, що у поїзді перебував 291 пасажир, їх оперативно евакуювали.
Як стало відомо пізніше, внаслідок ворожого удару загинуло п'ятеро людей.
Енергетичне перемир'я
Нагадаємо, вчора вранці, 29 січня у Telegram-каналах почали масово поширюватися інформацію про нібито зупинку ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Російським військовим начебто заборонили атакувати об’єкти в Києві та області й в інших регіонах України.
При цьому зʼявлялася інформація, що мораторій може бути двостороннім і діятиме до 3 лютого. Він начебто пов’язаний із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Вже ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путін з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на період сильних морозів. Глава Кремля нібито погодився.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.
Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але заявив, що воно діятиме лише до 1 лютого.
Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив згоду РФ на енергетичне перемир'я, але заявив, що воно діятиме лише до 1 лютого.