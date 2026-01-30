Россияне приватно "извинились" за удар по поезду на Харьковщине, - NYT
Российские переговорщики приватно извинились перед украинской стороной за удар по поезду в Харьковской области 27 января, который оккупанты нанесли после договоренностей об "энергетическом перемирии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам советника Офиса президента Украины, чье имя издание не называет, возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией является "джентльменским соглашением" между переговорщиками в Абу-Даби 23-24 января.
При этом соглашение не вступило в силу сразу после переговоров в Абу-Даби. Судя по публикации NYT, вероятно, удары по энергетике должны были прекратиться в понедельник, 26 января.
После того как россияне во вторник, 27 января, ударили по Одессе и пассажирскому поезду в Харьковской области, российские переговорщики, по словам советника ОП, приватно извинились.
Они утверждали, что не все подразделения армии РФ получили приказ воздержаться от огня.
Удар по поезду в Харьковской области
Напомним, 27 января российские дроны атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, вызвав пожар в электровозе и вагоне.
Пассажирский поезд маршрута "Барвенково - Львов - Чоп" был атакован в Барвенковской общине на Харьковщине. Российская армия применила для атаки по пассажирскому поезду три ударных беспилотника, предварительно, типа "Герань-2".
Известно, что в поезде находился 291 пассажир, их оперативно эвакуировали.
Как стало известно позже, в результате вражеского удара погибли пять человек.
Энергетическое перемирие
Напомним, вчера утром, 29 января в Telegram-каналах начали массово распространяться информацию о якобы остановке ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Российским военным якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области и в других регионах Украины.
При этом появлялась информация, что мораторий может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Он якобы связан с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.
Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов. Глава Кремля якобы согласился.
Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией.
Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, но заявил, что оно будет действовать только до 1 февраля.
