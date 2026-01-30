Россияне приватно "извинились" за удар по поезду на Харьковщине, - NYT

Российские переговорщики приватно извинились перед украинской стороной за удар по поезду в Харьковской области 27 января, который оккупанты нанесли после договоренностей об "энергетическом перемирии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам советника Офиса президента Украины, чье имя издание не называет, возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией является "джентльменским соглашением" между переговорщиками в Абу-Даби 23-24 января.

При этом соглашение не вступило в силу сразу после переговоров в Абу-Даби. Судя по публикации NYT, вероятно, удары по энергетике должны были прекратиться в понедельник, 26 января.

После того как россияне во вторник, 27 января, ударили по Одессе и пассажирскому поезду в Харьковской области, российские переговорщики, по словам советника ОП, приватно извинились.

Они утверждали, что не все подразделения армии РФ получили приказ воздержаться от огня.