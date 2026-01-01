Росіяни вдарили по залізниці у трьох областях: пошкоджене депо та вантажні вагони
Російські війська у четвер, 1 січня, завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській, Волинській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
"2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині", - повідомив Кулеба.
За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.
Також росіяни вдарили по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони.
Крім того, окупанти завдали ударів "Шахедами" по логістичній інфраструктурі Одеської області, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи.
Кулеба зазначив, що ремонтні бригади "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.
Фото: наслідки російських ударів по залізниці (t.me/OleksiiKuleba)
Обстріл України 1 січня
Нагадаємо, у новорічну ніч, 1 січня, Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.
Зокрема, росіяни атакували енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.
Волинську область російські війська атакували усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.
Також росіяни завдали удару дронами по портовій інфраструктурі України. Зокрема, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах.
А зранку 1 січня окупанти вдарили керованою авіабомбою по передмістю Харкова, постраждала жінка.