Росіяни вдарили по залізниці у трьох областях: пошкоджене депо та вантажні вагони

Російські війська у четвер, 1 січня, завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській, Волинській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"2026 рік розпочався і для залізниці з ворожих атак по всій країні - від Одещини до Сумщини та Волині", - повідомив Кулеба.

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі, на території зафіксовано близько семи влучань ворожими дронами.

Також росіяни вдарили по станції у Конотопі, уражені вантажні вагони.

Крім того, окупанти завдали ударів "Шахедами" по логістичній інфраструктурі Одеської області, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи.

Кулеба зазначив, що ремонтні бригади "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.

Фото: наслідки російських ударів по залізниці (t.me/OleksiiKuleba)