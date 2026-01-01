ua en ru
Росія вдарила авіабомбою по передмістю Харкова

Харків, Четвер 01 січня 2026 11:46
UA EN RU
Росія вдарила авіабомбою по передмістю Харкова Фото: РФ зранку завдала удару КАБом по передмістю Харкова (facebook_com_DSNSKHARKIV_photos_by)
Автор: Валерій Ульяненко

Зранку в четвер, 1 січня, у Харкові пролунали вибухи внаслідок удару окупантами керованою авіабомбою по передмістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. За попередньою інформацією, ворог наніс удар КАБ по передмістю", - йдеться у повідомленні.

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів є постраждалий, він отримує всю необхідну медичну допомогу.

За словами очільника ОДА, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті. Постраждалу 40-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою.

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, 26 грудня росіяни вдарили керованими авіабомбами одну з головних доріг Харкова. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще троє зазнали вибухових поранень.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоквартирних і приватних будинках, розташованих поблизу. Також загорілися кілька автомобілів.

За словами Синєгубова, в районі прильоту розташована лише цивільна житлова забудова і заклад освіти, водночас немає жодних військових об’єктів.

Зазначимо, що РФ регулярно завдає ударів по Харкову, застосовуючи для цього безпілотники, ракети та авіаційні бомби.

Зокрема, зранку 24 грудня у Харкові було чути кілька вибухів. В напрямку міста летіла ворожа ракета або ж авіаційна бомба.

Крім того, Росія 24 грудня завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, внаслідок чого впала напруга в енергосистемі міста.

Також Терехов повідомляв про влучання ворожого дрону типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. За словами мера міста, були пошкоджені автомобілі та вікна в багатоповерховому будинку.

Харків Війна в Україні Олег Синєгубов
