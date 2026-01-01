Росія вдарила авіабомбою по передмістю Харкова
Зранку в четвер, 1 січня, у Харкові пролунали вибухи внаслідок удару окупантами керованою авіабомбою по передмістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. За попередньою інформацією, ворог наніс удар КАБ по передмістю", - йдеться у повідомленні.
Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів є постраждалий, він отримує всю необхідну медичну допомогу.
За словами очільника ОДА, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті. Постраждалу 40-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою.
Удари росіян по Харкову
Нагадаємо, 26 грудня росіяни вдарили керованими авіабомбами одну з головних доріг Харкова. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще троє зазнали вибухових поранень.
Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоквартирних і приватних будинках, розташованих поблизу. Також загорілися кілька автомобілів.
За словами Синєгубова, в районі прильоту розташована лише цивільна житлова забудова і заклад освіти, водночас немає жодних військових об’єктів.
Зазначимо, що РФ регулярно завдає ударів по Харкову, застосовуючи для цього безпілотники, ракети та авіаційні бомби.
Зокрема, зранку 24 грудня у Харкові було чути кілька вибухів. В напрямку міста летіла ворожа ракета або ж авіаційна бомба.
Крім того, Росія 24 грудня завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, внаслідок чого впала напруга в енергосистемі міста.
Також Терехов повідомляв про влучання ворожого дрону типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. За словами мера міста, були пошкоджені автомобілі та вікна в багатоповерховому будинку.