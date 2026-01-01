Росія у новорічну ніч запустила по Україні понад 200 дронів: скільки збила ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 31 грудня до ранку 1 січня росіяни атакували Україну 205-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, Донецьк. Близько 130 із них "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!" - попереджають Повітряні сили.