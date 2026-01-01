ua en ru
Волинь усю ніч була під ударом "Шахедів": є влучання, понад 100 тисяч без світла

Четвер 01 січня 2026 08:35
UA EN RU
Волинь усю ніч була під ударом "Шахедів": є влучання, понад 100 тисяч без світла Фото: Луцьк і Ковель атакували дрони в новорічну ніч (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

Російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головаe Волинської ОВА Івана Рудницького у Telegram.

"Усю ніч область перебувала під масованим ударом БпЛА типу "Шахед". Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині", - розповів Рудницький.

За його словами, частину російських "Шахедів" дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони. Водночас зафіксовані й влучання, внаслідок яких виникли пожежі. Займання сталися, зокрема, у Луцьку та Ковельському районі, їх ліквідація триває.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби, ведеться ліквідація наслідків атаки.

За даними "Волиньобленерго", через обстріли без електропостачання залишилися 103 341 абонент.

Як уточнив очільник ОВА, інформація про загиблих чи поранених поки не надходила.

Атака на Україну у новорічну ніч

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня вибухи пролунали в обласному центрі Волині та Ковельській громаді. За даними місцевої влади, внаслідок російської атаки в Луцьку виникла пожежа.

На Новий рік ворог також "привітав" Одесу кількома хвилями атак, внаслідок чого у місті виникли пожежі.

Через падіння "Шахедів" та уламків зафіксовано загоряння на об'єктах інфраструктури, а також пошкодження житлових будинків. Рятувальники ліквідували усі пожежі, на місцях обстрілу працювали вибухотехніки.

Крім того, у новорічну ніч війська РФ атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу поранення дістали п’ятеро цивільних, серед яких - 15-річний підліток.

