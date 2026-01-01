Волинь усю ніч була під ударом "Шахедів": є влучання, понад 100 тисяч без світла

Російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головаe Волинської ОВА Івана Рудницького у Telegram .

"Усю ніч область перебувала під масованим ударом БпЛА типу "Шахед". Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині", - розповів Рудницький.

За його словами, частину російських "Шахедів" дронів вдалося збити силам протиповітряної оборони. Водночас зафіксовані й влучання, внаслідок яких виникли пожежі. Займання сталися, зокрема, у Луцьку та Ковельському районі, їх ліквідація триває.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби, ведеться ліквідація наслідків атаки.

За даними "Волиньобленерго", через обстріли без електропостачання залишилися 103 341 абонент.

Як уточнив очільник ОВА, інформація про загиблих чи поранених поки не надходила.