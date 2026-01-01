Россияне ударили по железной дороге в трех областях: повреждено депо и грузовые вагоны

Российские войска в четверг, 1 января, нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской, Волынской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"2026 год начался и для железной дороги с вражеских атак по всей стране - от Одесской области до Сумщины и Волыни", - сообщил Кулеба.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами.

Также россияне ударили по станции в Конотопе, поражены грузовые вагоны.

Кроме того, оккупанты нанесли удары "Шахедами" по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы.

Кулеба отметил, что ремонтные бригады "Укрзализныци" ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла.

Фото: последствия российских ударов по железной дороге (t.me/OleksiiKuleba)