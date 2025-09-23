РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо

Керівник обласної адміністрації зазначив, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів області.

За словами Райковича, про постраждалих інформація не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.

У ДСНС зазначили, що від обласного управління для ліквідації наслідків залучені 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.

"Вночі ворог знову здійснив дронову атаку по обʼєкту інфраструктури нашої області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", - повідомили у відомстві.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram/50093)