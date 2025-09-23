РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо

Вночі російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці влучання спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та ДСНС України.
Керівник обласної адміністрації зазначив, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів області.
За словами Райковича, про постраждалих інформація не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.
У ДСНС зазначили, що від обласного управління для ліквідації наслідків залучені 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.
"Вночі ворог знову здійснив дронову атаку по обʼєкту інфраструктури нашої області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", - повідомили у відомстві.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram/50093)
Минулої ночі російські загарбники обстрілювали Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
На тлі атаки безпілотників пролунали вибухи в Одесі.
Також ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.
Запоріжжя вночі знову опинилося під ударом керованих авіабомб і дрона. У місті пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, загинула людина.
Крім того, внаслідок нічних ударів пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці", низка поїздів курсують із затримками.