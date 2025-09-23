UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо

Фото: вночі під удари безпілотників потрапила Кіровоградщина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та ДСНС України.

Керівник обласної адміністрації зазначив, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів області.

За словами Райковича, про постраждалих інформація не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.

У ДСНС зазначили, що від обласного управління для ліквідації наслідків залучені 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.

"Вночі ворог знову здійснив дронову атаку по обʼєкту інфраструктури нашої області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби", - повідомили у відомстві.

 

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram/50093)

Нічна атака російських дронів 23 вересня

Минулої ночі російські загарбники обстрілювали Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

На тлі атаки безпілотників пролунали вибухи в Одесі.

Також ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.

Запоріжжя вночі знову опинилося під ударом керованих авіабомб і дрона. У місті пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, загинула людина.

Крім того, внаслідок нічних ударів пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці", низка поїздів курсують із затримками.

