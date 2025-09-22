ua en ru
В Одесі пролунали вибухи

Понеділок 22 вересня 2025 21:18
В Одесі пролунали вибухи Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи 22 вересня (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

В Одесі ввечері понеділка, 22 вересня, пролунали вибухи. Місто під атакою балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Близько 22:20 в Одесі було оголошено сигнал повітряної тривоги - спочатку повідомлялось про загрозу ударних дронів.

А вже о 21:00 у місті оголосили загрозу балістичного удару. А вже через декілька хвилин в Одесі пролунали вибухи. Станом на 21:10 про руйнування чи постраждалих не повідомлялось.

Варто зауважити, що окрім загрози балістичного удару у низці областей оголошено тривогу через ударні дрони типу "Шахед".
В Одесі пролунали вибухи

Обстріли Одеси

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня ворог завдав рекордного удару по містах України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.

Тоді атаковано було і Одесу - в результаті було пошкоджено багатоповерхівку та Палац спорту.

Детальніше про наслідки масованої атаки ворога – читайте в матеріалі РБК-Україна.

