Росіяни запустили групи "Шахедів": де в Україні оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще близько 17:00. Групи дронів було помічено на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині.

Увечері 21 вересня російські війська здійснили атаку по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед". Через загрозу ударів у кількох областях оголошували повітряну тривогу.

Під вогонь ворога потрапили не лише Київська, а й Сумська область та низка інших регіонів.

Вранці 22 вересня окупанти завдали авіаудару по Запоріжжю, скинувши на місто близько п’яти керованих авіабомб. За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей.

