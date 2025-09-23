У Запоріжжі через удари авіабомбами загинула людина

Запоріжжя в ніч на 23 вересня було атаковано авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він поінформував, що авіабомби РФ влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що сьогодні була друга ніч поспіль, коли Росія масово атакує Запоріжжя авіабомбами.

Вночі Федоров повідомив, що, за попередніми даними, ворог завдав удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.

Паралельно в ДСНС писали, що влучання було на території приватного домоволодіння, де зруйновано будинок і вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі.

Також ми писали, що під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. В результаті обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.