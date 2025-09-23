ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запоріжжі через удари авіабомбами загинула людина

Вівторок 23 вересня 2025 06:26
UA EN RU
У Запоріжжі через удари авіабомбами загинула людина Фото: наслідки атаки РФ по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Запоріжжя в ніч на 23 вересня було атаковано авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він поінформував, що авіабомби РФ влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.

"Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістати з-під завалів", - додав глава ОВА.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що сьогодні була друга ніч поспіль, коли Росія масово атакує Запоріжжя авіабомбами.

Вночі Федоров повідомив, що, за попередніми даними, ворог завдав удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.

Паралельно в ДСНС писали, що влучання було на території приватного домоволодіння, де зруйновано будинок і вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі.

Також ми писали, що під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. В результаті обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"