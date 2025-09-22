ua en ru
Росіяни вдарили по Чернігову дронами: ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури

Понеділок 22 вересня 2025 23:54
UA EN RU
Росіяни вдарили по Чернігову дронами: ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури Фото: постраждалих внаслідок атаки немає (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок ввечері, 22 вересня, у Чернігові пролунала серія вибухів. Ворог атакував місто дронами, а саме - об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА. Інформація по наслідкам уточнюється. Перебувайте в безпечних місця", - написав він о 23:21.

Через невеликий проміжок Брижинський повідомив, що у місті було чути другий вибух. За його словами, ворог атакує один з об'єктів критичної інфраструктури.

Також начальник МВА уточнив, що станом на 23:47 постраждалих немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Причина сигналу - фіксація ворожих дронів.

Атаки РФ на Чернігів

Нагадаємо, що росіяни час від часу атакують Чернігів дронами, застосовуючи для атак дрони та ракети різних типів.

Наприклад, ввечері 20 вересня місто було під атакою безпілотників. В результаті обстрілу була пошкоджена транспортна інфраструктура.

