РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно

Ночью российские ударные беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области. На месте попадания вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича и ГСЧС Украины.
Руководитель областной администрации отметил, что в результате атаки БпЛА возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области.
По словам Райковича, о пострадавших информация не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. Сейчас пожар локализован.
В ГСЧС отметили, что от областного управления к ликвидации последствий привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники.
"Ночью враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", - сообщили в ведомстве.
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram/50093)
Минувшей ночью российские захватчики обстреливали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
На фоне атаки беспилотников прогремели взрывы в Одессе.
Также враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове.
Запорожье ночью снова оказалось под ударом управляемых авиабомб и дрона. В городе повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.
Кроме того, в результате ночных ударов повреждена инфраструктура "Укрзализныци", ряд поездов курсируют с задержками.