РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно

Руководитель областной администрации отметил, что в результате атаки БпЛА возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области.

По словам Райковича, о пострадавших информация не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. Сейчас пожар локализован.

В ГСЧС отметили, что от областного управления к ликвидации последствий привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники.

"Ночью враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", - сообщили в ведомстве.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram/50093)