В Україні затримується низка поїздів через атаку РФ: "Укрзалізниця" назвала рейси

Вівторок 23 вересня 2025 07:42
В Україні затримується низка поїздів через атаку РФ: "Укрзалізниця" назвала рейси Фото: 5 рейсів рухаються із затримкою (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 23 вересня атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу та пошкодження низка поїздів їдуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці" і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", - інформує УЗ.

Також компанія уточнила, що затримки стосується рейсів

  • №54 Одеса - Дніпро;
  • №254 Одеса - Кривий Ріг;
  • №51 Одеса - Запоріжжя;
  • №128 Львів - Запоріжжя;
  • №92 Одеса - Краматорськ.

Водночас глава Кіровоградської ОВА написав, що росіяни здійснили дронову атаку по об'єкту інфраструктури області. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізовано.

В Україні затримується низка поїздів через атаку РФ: &quot;Укрзалізниця&quot; назвала рейси

Однак поки незрозуміло, УЗ та Райкович говорять про один і той самий об'єкт, або ж про різні.

Атака РФ на залізничні колії

Нагадаємо, раніше ми писали, що починаючи з липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України, яка триває досі.

Нагадаємо, 17 вересня УЗ повідомила, що росіяни завдали удару по залізниці, в результаті чого сталося знеструмлення і потяги Дніпропетровського напрямку їхали із затримкою.

