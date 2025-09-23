В Україні затримується низка поїздів через атаку РФ: "Укрзалізниця" назвала рейси

Російські окупанти в ніч на 23 вересня атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу та пошкодження низка поїздів їдуть із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці" і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Однак поки незрозуміло, УЗ та Райкович говорять про один і той самий об'єкт, або ж про різні.

Водночас глава Кіровоградської ОВА написав, що росіяни здійснили дронову атаку по об'єкту інфраструктури області. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізовано.

Також компанія уточнила, що затримки стосується рейсів

"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", - інформує УЗ.

Атака РФ на залізничні колії

Нагадаємо, раніше ми писали, що починаючи з липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України, яка триває досі.

Нагадаємо, 17 вересня УЗ повідомила, що росіяни завдали удару по залізниці, в результаті чого сталося знеструмлення і потяги Дніпропетровського напрямку їхали із затримкою.