В Україні затримується низка поїздів через атаку РФ: "Укрзалізниця" назвала рейси
Російські окупанти в ніч на 23 вересня атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу та пошкодження низка поїздів їдуть із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці" і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", - інформує УЗ.
Також компанія уточнила, що затримки стосується рейсів
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг;
- №51 Одеса - Запоріжжя;
- №128 Львів - Запоріжжя;
- №92 Одеса - Краматорськ.
Водночас глава Кіровоградської ОВА написав, що росіяни здійснили дронову атаку по об'єкту інфраструктури області. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізовано.
Однак поки незрозуміло, УЗ та Райкович говорять про один і той самий об'єкт, або ж про різні.
Атака РФ на залізничні колії
Нагадаємо, раніше ми писали, що починаючи з липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України, яка триває досі.
Нагадаємо, 17 вересня УЗ повідомила, що росіяни завдали удару по залізниці, в результаті чого сталося знеструмлення і потяги Дніпропетровського напрямку їхали із затримкою.