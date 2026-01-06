Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: що відомо про наслідки

Удари по Україні

Нагадаємо, основними цілями російських окупантів є енергетична інфраструктура України. Ворожі атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Так, в ніч на 5 січня ворог вдарив по об'єктах генерації у Донецькій області. Також у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.

У Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Зазначимо, вчора по Дніпру вдарили дрони-камікадзе російських окупантів. Ворожий обстріл пошкодив підприємство компанії США та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.

На дороги Дніпра, які знаходяться біля пошкодженого російськими дронами заводу, висипали сотні тон піску. Цей крок унеможливить потрапляння олії до річки.

Крім того, сьогодні вночі російські війська завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок атаки є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях.

Також сьогодні вдень російські окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль поліцейських. В результаті удару троє осіб отримали поранення.