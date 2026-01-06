Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

Удары по Украине

Напомним, основными целями российских оккупантов является энергетическая инфраструктура Украины. Вражеские атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.

Так, в ночь на 5 января враг ударил по объектам генерации в Донецкой области. Также в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.

В Славутиче продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.

Отметим, вчера по Днепру ударили дроны-камикадзе российских оккупантов. Вражеский обстрел повредил предприятие компании США и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.

На дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами завода, высыпали сотни тонн песка. Этот шаг сделает невозможным попадание масла в реку.

Кроме того, сегодня ночью российские войска нанесли дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате атаки обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях.

Также сегодня днем российские оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль полицейских. В результате удара три человека получили ранения.