Росія вдарила дронами та артилерією по енергооб’єктах України у кількох регіонах

Вівторок 06 січня 2026 11:31
UA EN RU
Росія вдарила дронами та артилерією по енергооб’єктах України у кількох регіонах Фото: Росія вдарила дронами та артилерією по енергооб’єктах України у кількох регіонах (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 6 січня російські війська завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" у Telegram.

За даними "Укренерго", через нові російські удари на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях.

Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови.

"Через наслідки попередніх обстрілів - у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Як додали у компанії, аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, у вівторок заходи обмеження споживання електрики для промисловості та для побутових споживачів запроваджені на всій території України.

Удари по енергетиці

Нагадаємо,російські окупанти регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Так, в ніч на 5 січня ворог вдарив по об'єктах генерації у Донецькій області.

Також вчора у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.

Сьогодні у місті тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Укренерго Війна в Україні Вимкнення світла
