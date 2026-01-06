Росія вдарила дронами та артилерією по енергооб’єктах України у кількох регіонах

В ніч на 6 січня російські війська завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зафіксовано знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" у Telegram .

За даними "Укренерго", через нові російські удари на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях.

Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови.

"Через наслідки попередніх обстрілів - у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Як додали у компанії, аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, у вівторок заходи обмеження споживання електрики для промисловості та для побутових споживачів запроваджені на всій території України.