ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На дороги Дніпра висипали сотні тон піску для запобігання екологічного шкоди

Дніпро, Понеділок 05 січня 2026 22:02
UA EN RU
На дороги Дніпра висипали сотні тон піску для запобігання екологічного шкоди Фото: на дороги висипали пісок для запобігання екологічній шкоді (t.me/borys_filatovv)
Автор: Валерій Ульяненко

На дороги Дніпра, які знаходяться біля пошкодженого російськими дронами олійноекстракційного заводу, висипали сотні тон піску. Це дозволить локалізувати олію та не допустити її потрапляння до річки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова в Telegram.

"На набережній біля потрощеного заводу триває ліквідація наслідків. На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн - аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо", - йдеться у його дописі.

Філатов зазначив, що проїхати по тих дорогах "інакше як на самоскиді просто неможливо". З цієї причини впродовж наступних кількох днів рух набережною для транспорту змінять.

Фото: олію зупиняють, щоб вона не потрапила в річку (t.me/borys_filatovv)

Крім того, міський голова закликав громадян з розумінням поставитись до ситуації, адже роботи з ліквідації наслідків ворожого удару потребують чималих зусиль.

Обстріл Дніпра 5 січня

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Дніпро атакували ударні дрони росіян. Ворожа атака пошкодила підприємство та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.

За словами в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, після атаки росіян інформації щодо постраждалих або загиблих не надходило.

Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки по Дніпру на дороги міста вилилось 300 тон олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами неможливий протягом кількох діб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Філатов Війна в Україні Олія
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка