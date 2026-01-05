На дороги Дніпра висипали сотні тон піску для запобігання екологічного шкоди
На дороги Дніпра, які знаходяться біля пошкодженого російськими дронами олійноекстракційного заводу, висипали сотні тон піску. Це дозволить локалізувати олію та не допустити її потрапляння до річки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова в Telegram.
"На набережній біля потрощеного заводу триває ліквідація наслідків. На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн - аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо", - йдеться у його дописі.
Філатов зазначив, що проїхати по тих дорогах "інакше як на самоскиді просто неможливо". З цієї причини впродовж наступних кількох днів рух набережною для транспорту змінять.
Фото: олію зупиняють, щоб вона не потрапила в річку (t.me/borys_filatovv)
Крім того, міський голова закликав громадян з розумінням поставитись до ситуації, адже роботи з ліквідації наслідків ворожого удару потребують чималих зусиль.
Обстріл Дніпра 5 січня
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Дніпро атакували ударні дрони росіян. Ворожа атака пошкодила підприємство та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.
За словами в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, після атаки росіян інформації щодо постраждалих або загиблих не надходило.
Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки по Дніпру на дороги міста вилилось 300 тон олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами неможливий протягом кількох діб.