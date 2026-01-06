Славутич частково зі світлом: яка ситуація у місті після атак РФ на енергетику
У Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
За даними ОВА, вся критична інфраструктура міста переведена на резервні джерела живлення. Водопостачання та теплопостачання для населення забезпечені в повному обсязі.
Магазини, аптеки, автозаправні станції та заклади соціальної сфери продовжують роботу завдяки генераторам і акумуляторним системам. У місті також функціонують Пункти незламності, додатково розгорнуто намети ДСНС.
За інформацією ОВА, у Славутичі збережено мобільний зв’язок та інтернет.
"Славутич тримається. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити пошкоджене та повністю повернути світло в оселі містян", - зазначають в обладміністрації.
Обстріл України та Київщини 5 січня
У ніч на 5 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну дронами та балістичними ракетами. За даними Повітряних сил, противник випустив 165 безпілотників і 9 балістичних ракет.
Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. Найбільші руйнування цивільної інфраструктури сталися у Чернігові.
В Оболонському районі Києва дрон потрапив у будівлю, через що евакуювали людей. Відомо про одну загиблу та двох поранених. Також постраждав приватний медичний заклад, де на стаціонарі перебували пацієнти - із лікарні евакуювали 70 осіб. РБК-Україна опублікувало фото зруйнованої будівлі.
Детальніше про перші наслідки атаки РФ по Києву та інших містах - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також вчора ми писали, що у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.