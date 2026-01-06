Славутич частково зі світлом: яка ситуація у місті після атак РФ на енергетику

У Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, вся критична інфраструктура міста переведена на резервні джерела живлення. Водопостачання та теплопостачання для населення забезпечені в повному обсязі.

Магазини, аптеки, автозаправні станції та заклади соціальної сфери продовжують роботу завдяки генераторам і акумуляторним системам. У місті також функціонують Пункти незламності, додатково розгорнуто намети ДСНС.

За інформацією ОВА, у Славутичі збережено мобільний зв’язок та інтернет.

"Славутич тримається. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити пошкоджене та повністю повернути світло в оселі містян", - зазначають в обладміністрації.