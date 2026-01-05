ua en ru
У Дніпрі спалахнула пожежа внаслідок атаки російських дронів, - ОВА

Україна, Дніпро, Понеділок 05 січня 2026 13:22
У Дніпрі спалахнула пожежа внаслідок атаки російських дронів, - ОВА Ілюстративне фото: іранський безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Дніпро вдень 5 січня атакували російські ударні дрони. Внаслідок атаки окупантів було пошкоджено підприємство, виникла пожежа, є пошкодження прилеглої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на т. в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

"Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач", - написав він.

За даними Гайваненка, після атаки російських окупантів інформації щодо постраждалих, або щодо загиблих у місті не надходило.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 січня Україна вчергове опинилася під атакою російських окупантів Росія атакувала Україну, випустивши 165 безпілотників і 9 балістичних ракет, більшість цілей збили сили ППО.

Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. Зокрема, дуже значні руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані у Чернігові. У місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання.

Також вночі 5 січня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний безпілотник влучив у приватну клініку: троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер від отриманих травм.

