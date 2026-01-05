Славутич залишився без світла після ворожої атаки

У місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"Уночі внаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла майже 8,5 тисяч родин", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Як зазначив Калашник, енергетики вже працюють над відновленням.

За його словами, обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Тож тепло- та водопостачання в людей є. Обʼєкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей. Звʼязок та інтернет наявний.

"Пункти незламності відкриті та готові прийняти кожного, хто цього потребує. Усі комунальні служби на місцях - ми разом і ми контролюємо ситуацію. Поліція та ДСНС - у посиленому режимі", - проінформував очільник області.

Оновлено о 10:50

Ситуацію у Славутичі прокоментував міський голова Юрій Фомичев.

За його словами, після ворожої атаки можливі перебої з водопостачанням, оскільки місто вимушене переходити на альтернативні резервні джерела живлення, над чим уже працюють енергетики.

"Щодо відновлення електропостачання в місті, то ситуація поки невідома", - сказав Фомичев.

Мер пояснив, що нарізі енергетики вивчають рівень ушкоджень по місту та наслідки прильотів.

Також він повідомив про влучання ворожого дрона в житловий будинок - бойова частина не вибухнула, її знешкодили та вивезли піротехніки.

На час їхньої роботи мешканців тимчасово відселяли, однак наразі люди вже повертаються до своїх осель.

Як запевнив мер, ситуація перебуває під контролем.