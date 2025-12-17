Росіяни стверджують, що учасники "СВО" не можуть бути військовополоненими, - Лубінець

Росіяни порушували питання про те, що РФ не оголошувала війну проти України, а проводить "СВО", тому всі, хто воює у рамках "спецоперації", нібито не є військовополоненими.

Як повідомляє РБК-Україна , про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, існує дуже багато юридичних моментів, за якими росіяни намагаються уникнути виконання Женевських конвенцій.

"Наприклад, вони неодноразово порушують питання, що у них немає війни, що не оголошена війна проти України, що це "спеціальна військова операція", а отже всі, хто воює у рамках спеціальної військової операції, - взагалі не військовополонені. І таке лунало", - розповів Лубінець.

Він зазначив, що саме тому українська сторона неодноразово показувала на юридичних моментах, що не може бути подвійного трактування, якщо, наприклад, проводиться процедура обміну військовополоненими.

"Це прямий механізм, прописаний у Женевській конвенції, отже, автоматично росіяни визнають, що українці для них - військовополонені, комбатанти. Отже, тоді автоматично всі права військовополонених мають бути захищені у рамках міжнародного гуманітарного права", - підкреслив омбудсмен.

Він також розповів, що під час нещодавньої зустрічі з російською стороною його просили, щоб, серед іншого, українська сторона відвідувала російських військовополонених.

"Це ж двосторонній рух. Якщо вони зобов’язалися передати дві тисячі пакунків для українських військовополонених, то я автоматично взяв на себе зобов’язання дві тисячі пакунків доставити до російських військовополонених. Моя задача - зробити абсолютний баланс: якщо в Україні таке ставлення на основі міжнародного гуманітарного права до росіян, то автоматично таке ж саме ставлення має бути на території РФ до українських військовополонених", - зазначив Лубінець

Він також наголосив, що для української сторони важливо, щоб представники МКЧХ фізично приїжджали до українських військовополонених, бачили умови їхнього тримання і спілкувалися з ними.