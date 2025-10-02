Україна і Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram Коордштаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram та омбудсмена Дмитра Лубінця у Facebook.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. 183 - рядові, сержанти, 2 - офіцери", - написав голова держави.

Фото: Україна повернула додому 185 захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він уточнив, що йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року.

Також разом із воїнами повернули і 20 цивільних.

Президент пообіцяв, що всім повернутим українцям нададуть необхідну допомогу.

"Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - звернув увагу Зеленський.

Деталі від Коордштабу

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що частину полонених вдалося повернути відповідно до стамбульських домовленостей, ще частину - у рамках чергового, 69-го обміну.



Звільнені воїни захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямах.

Додому, зокрема, повертаються нацгвардійці, які захищали Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.

У чому особливість обміну

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що особливість сьогоднішнього обміну полягає в тому, що практично усі звільнені воїни перебували у полоні з 2022 року.

При цьому двоє повернутих захисників завтра, 3 жовтня, відсвяткують свій день народження.