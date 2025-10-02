ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна і Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 15:53
UA EN RU
Україна і Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео) Ілюстративне фото: Україна та Росія обмінялися військовополоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram Коордштаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram та омбудсмена Дмитра Лубінця у Facebook.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. 183 - рядові, сержанти, 2 - офіцери", - написав голова держави.

Фото: Україна повернула додому 185 захисників (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він уточнив, що йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року.

Також разом із воїнами повернули і 20 цивільних.

Президент пообіцяв, що всім повернутим українцям нададуть необхідну допомогу.

"Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", - звернув увагу Зеленський.

Деталі від Коордштабу

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що частину полонених вдалося повернути відповідно до стамбульських домовленостей, ще частину - у рамках чергового, 69-го обміну.

Звільнені воїни захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямах.

Додому, зокрема, повертаються нацгвардійці, які захищали Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.

У чому особливість обміну

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що особливість сьогоднішнього обміну полягає в тому, що практично усі звільнені воїни перебували у полоні з 2022 року.

При цьому двоє повернутих захисників завтра, 3 жовтня, відсвяткують свій день народження.

Анонс нового обміну

Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готує новий обмін військовополоненими з Росією.

За його словами, в результаті обміну планується повернути додому ще 1000 українців, які перебувають у російському полоні.

Зеленський стверджував, що секретар РНБО Рустем Умєров говорив про такий обмін із помічником російського диктатора Володимиром Мединським.

Варто зауважити, що останній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 24 серпня, у День Незалежності України. За словами президента Зеленського, більшість із тих, кого вдалося повернути, перебували в полоні з 2022 року.

Точної кількості захисників, які повернулися додому, голова держави не назвав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФ Російська Федерація Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим