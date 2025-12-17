Россияне утверждают, что участники "СВО" не могут быть военнопленными, - Лубинец
Россияне поднимали вопрос о том, что РФ не объявляла войну против Украины, а проводит "СВО", поэтому все, кто воюет в рамках "спецоперации", якобы не являются военнопленными.
Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, существует очень много юридических моментов, по которым россияне пытаются избежать выполнения Женевских конвенций.
"Например, они неоднократно поднимают вопрос, что у них нет войны, что не объявлена война против Украины, что это "специальная военная операция", а значит все, кто воюет в рамках специальной военной операции, - вообще не военнопленные. И такое звучало", - рассказал Лубинец.
Он отметил, что именно поэтому украинская сторона неоднократно показывала на юридических моментах, что не может быть двойной трактовки, если, например, проводится процедура обмена военнопленными.
"Это прямой механизм, прописанный в Женевской конвенции, следовательно, автоматически россияне признают, что украинцы для них - военнопленные, комбатанты. Следовательно, тогда автоматически все права военнопленных должны быть защищены в рамках международного гуманитарного права", - подчеркнул омбудсмен.
Он также рассказал, что во время недавней встречи с российской стороной его просили, чтобы, среди прочего, украинская сторона посещала российских военнопленных.
"Это же двустороннее движение. Если они обязались передать две тысячи пакетов для украинских военнопленных, то я автоматически взял на себя обязательство две тысячи пакетов доставить к российским военнопленным. Моя задача - сделать абсолютный баланс: если в Украине такое отношение на основе международного гуманитарного права к россиянам, то автоматически такое же отношение должно быть на территории РФ к украинским военнопленным", - отметил Лубинец
Он также отметил, что для украинской стороны важно, чтобы представители МККК физически приезжали к украинским военнопленным, видели условия их содержания и общались с ними.
Обмены пленными
Напомним, в ноябре секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о возобновлении обмена пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что из российского плена будет освобождено около 1200 украинцев.
По его словам, после консультаций в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах стороны согласовали активировать стамбульские договоренности для проведения обменов.
Последний обмен состоялся в начале октября, тогда домой вернулись 185 украинских защитников, среди которых были нацгвардейцы, защищавшие Чернобыльскую АЭС. Самому младшему освобожденному было 26 лет, самому старшему - 59.
Этот обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.
Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".