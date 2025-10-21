Обмін полоненими з РФ. У Координаційному штабі розповіли про два ключові напрямки
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.
"Перемовини з протилежною стороною щодо обміну полоненими тривають безперервно. Ми ведемо роботу у двох основних напрямах – повернення наших громадян відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, а також за схемою номерних обмінів", - повідомив Охріменко.
Він нагадав, що за стамбульськими домовленостями в Україну мають повернутися важкопоранені, важкохворі, а також молоді люди віком до 25 років.
"Сьогоднішні обміни є змішаними – ми забираємо як тих, хто підпадає під стамбульські критерії, так і тих, про кого вдалося домовитися під час переговорів", - пояснив керівник Секретаріату Коордштабу.
Також, за його словами, під час переговорного процесу Координаційний штаб приділяє увагу питанню повернення цивільних осіб. Охріменко наголосив, що процес обміну є складним і тривалим, однак він приносить конкретні результати.
Обмін полоненими у жовтні
Нагадаємо, Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників
Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.
Зазначається, що цей обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.