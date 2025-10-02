Сьогоднішній обмін полоненими був комбінованим: у Коордштабі пояснили нюанси

Обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся сьогодні, 2 жовтня, був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.

Як повідомляє РБК-Україна , про це представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів в коментарі журналістам.

Представник Коордштабу додав, що більшість звільнених з полону потребують тривалої реабілітації.

"Це був комбінований обмін. Частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, повертаються хлопці. Тобто це важкопоранені, важкохворі та молодь до 25 років. І частково це черговий 69-й обмін. Загальна цифра - це 185 наших оборонців і 20 цивільних", - повідомив Яценко.

Обмін полоненими

Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників

Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року.

Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.

Звільнені воїни захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямах.

Додому, зокрема, повертаються нацгвардійці, які захищали Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 59 років.