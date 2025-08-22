Росіяни роблять все, щоб зустрічі з Путіним не було, - Зеленський

Росіяни роблять все, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним не відбулася.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
"Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами.
"Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони", - додав президент.
Зеленський наголосив, що необхідно примушувати росіян до дипломатії
"Потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчити війну. Ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, ідея двосторонньої зустрічі виникла після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, а через декілька днів прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.
Раніше активно обговорювався формат тристоронніх переговорів між Зеленським, Путіним і Трампом. Однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без його участі.
ЗМІ писали, що очільник Кремля запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, проте український лідер відмовився.
Тим часом була інформація, що Білий дім запропонував місце для проведення зустрічі лідерів України та РФ в угорщині. Втім, офіційного підтвердження Будапешта як місця проведення саміту поки немає.
Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.
Водночас, як повідомили в МЗС Росії, Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".
Сьогодні у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.
Тим часом український президент впевнений, що російський диктатор намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів.