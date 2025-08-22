Росіяни роблять все, щоб зустрічі з Путіним не було, - Зеленський

"Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна на відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами.

"Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони", - додав президент.

Зеленський наголосив, що необхідно примушувати росіян до дипломатії

"Потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчити війну. Ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів", - зазначив глава держави.