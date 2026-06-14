Росіяни на півдні змінюють логістичні маршрути і схеми постачання боєприпасів, - Волошин

За даними розвідки, ворог розглядає таку можливість, щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення.

Потім від них щоб були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби.

"Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", - розповів речник.

За його словами, для постачання паливно-мастильних матеріалів окупанти розглядають водний транспорт. Зокрема, планують залучати до портів Бердянська і Скадовська малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.

Для перевезення особового складу росіяни планують використовувати другорядні дороги, і возити не тентованими машинами чи автобусами, а малими групами невеликим автомобільним транспортом.