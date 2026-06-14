Россияне на юге меняют логистические маршруты и схемы поставок боеприпасов, - Волошин

Российские войска меняют логистические маршруты и схемы снабжения на юге. Боеприпасы планируют перевозить гражданскими легковушками с прицепами, а личный состав - малыми группами по второстепенным дорогам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
По данным разведки, враг рассматривает такую возможность, чтобы склады боеприпасов были на расстоянии более 200 км до линии боевого соприкосновения.
Затем от них чтобы были еще несколько меньших полевых складов, на которых запас боеприпасов и ракет был не более чем на двое суток.
"Все перевозки будет осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами. А личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или в форме представителей коммунальных служб", - рассказал спикер.
По его словам, для поставки горюче-смазочных материалов оккупанты рассматривают водный транспорт. В частности, планируют привлекать к портам Бердянска и Скадовска малые морские танкеры, рейдовые наливные шаланды и баржи.
Для перевозки личного состава россияне планируют использовать второстепенные дороги, и возить не тентованными машинами или автобусами, а малыми группами небольшим автомобильным транспортом.
Напомним, в воскресенье, 7 июня, Силы обороны Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированную Херсонщину с Крымом. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.
9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационная так называемая власть рекомендовала пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.
Впоследствии в ЦПД сообщили, что Чонгарский мост полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.
Кроме того, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.
А в ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.
Подробнее о том, чем важен Чонгарский мост и как его потеря может ударить по россиянам на фронте, читайте в материале РБК-Украина.