Россияне на юге меняют логистические маршруты и схемы поставок боеприпасов, - Волошин

Российские войска меняют логистические маршруты и схемы снабжения на юге. Боеприпасы планируют перевозить гражданскими легковушками с прицепами, а личный состав - малыми группами по второстепенным дорогам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По данным разведки, враг рассматривает такую возможность, чтобы склады боеприпасов были на расстоянии более 200 км до линии боевого соприкосновения.

Затем от них чтобы были еще несколько меньших полевых складов, на которых запас боеприпасов и ракет был не более чем на двое суток.

"Все перевозки будет осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами. А личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или в форме представителей коммунальных служб", - рассказал спикер.

По его словам, для поставки горюче-смазочных материалов оккупанты рассматривают водный транспорт. В частности, планируют привлекать к портам Бердянска и Скадовска малые морские танкеры, рейдовые наливные шаланды и баржи.

Для перевозки личного состава россияне планируют использовать второстепенные дороги, и возить не тентованными машинами или автобусами, а малыми группами небольшим автомобильным транспортом.