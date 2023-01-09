Росіяни обстріляли похорон у Чернігівській області: що відомо

Росіяни обстріляли цвинтар у селі Грем'яч Новгород-Сіверської громади під час похорону місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"Осколками пошкоджені хрести й могили, а самі снаряди потрапили у старі могили, на місці утворилися вирви. Зі слів старости Грем’яча Андрія Ірхи, було два прильоти по кладовищу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вирви від мін - за 30 метрів від свіжої могили. З людей постраждалих немає, розповів Андрій Ірха.

Один з місцевих жителів, який був свідком обстрілу, зняв на відео його наслідки.