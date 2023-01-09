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Очаків під сильним обстрілом, у Херсоні та Скадовську чути вибухи: що відомо

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 15:15
Очаків під сильним обстрілом, у Херсоні та Скадовську чути вибухи: що відомо Фото: Очаків під сильним обстрілом зараз (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Очаків Миколаївської області прямо зараз обстрілюють окупанти, у регіоні оголошено повітряну тривогу. В окупованому Скадовську та Херсоні повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає", - написав він.

Оновлено 15.41. За даними начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, через обстріл в Очакові попередньо поранення отримали 3 людей.

"Загалом, за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів", - додав він.

Крім того, за даними suspilne.media, вибухи лунають і в Херсоні, а також у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

При цьому, за даними очільника МВА Миколаєва Олександра Сєнкевича, вибухів на території міста не зафіксовано.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Херсон Обстріл вибухи
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