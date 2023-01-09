Очаків під сильним обстрілом, у Херсоні та Скадовську чути вибухи: що відомо
Очаків Миколаївської області прямо зараз обстрілюють окупанти, у регіоні оголошено повітряну тривогу. В окупованому Скадовську та Херсоні повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає", - написав він.
Оновлено 15.41. За даними начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, через обстріл в Очакові попередньо поранення отримали 3 людей.
"Загалом, за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів", - додав він.
Крім того, за даними suspilne.media, вибухи лунають і в Херсоні, а також у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.
При цьому, за даними очільника МВА Миколаєва Олександра Сєнкевича, вибухів на території міста не зафіксовано.
Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.