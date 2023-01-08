Херсон цієї ночі росіяни обстріляли запалювальними боєприпасами (відео)

Російські війська цієї ночі під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На відео - Херсон цієї ночі. Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси", - написав Янушевич під відео.

За його словами, ця атака окупантів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти 19 разів Херсонську область. Внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Додамо, що сьогодні із самого ранку Херсон знову перебуває під обстрілом російських військ.

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