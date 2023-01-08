ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Херсон цієї ночі росіяни обстріляли запалювальними боєприпасами (відео)

Новость на русском →
Херсон, Неділя 08 січня 2023 12:49
Херсон цієї ночі росіяни обстріляли запалювальними боєприпасами (відео) Фото: Херсон цієї ночі росіяни обстріляли запалювальними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська цієї ночі під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На відео - Херсон цієї ночі. Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси", - написав Янушевич під відео.

За його словами, ця атака окупантів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти 19 разів Херсонську область. Внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Додамо, що сьогодні із самого ранку Херсон знову перебуває під обстрілом російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська ОДА Обстріл Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв
ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет