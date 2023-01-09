Россияне обстреляли похороны в Черниговской области: что известно

Россияне обстреляли кладбище в селе Гремяч Новгород-Северской общины во время похорон местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"Осколками повреждены кресты и могилы, а сами снаряды попали в старые могилы, на месте образовались воронки. По словам старосты Гремячего Андрея Ирхи, было два прилета по кладбищу", - говорится в сообщении.

По его словам, воронки от мин - в 30 метрах от свежей могилы. Из людей пострадавших нет, рассказал Андрей Ирха.

Один из местных жителей, свидетель обстрела, снял на видео его последствия.