У Херсоні знову повідомляють про звуки вибухів

У понеділок, 9 січня, у Херсоні знову було чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Поки що незрозуміло, де саме і з якої причини пролунали вибухи. Проте мешканців міста закликають до обережності.

Інформацію про вибухи також поки що не коментує військова адміністрація Херсона.

Оновлено 18:09

"Суспільне" повідомляє, що у місті знову чутно звуки вибухів.