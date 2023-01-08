Ворог накрив прикордоння Сумської області мінометним вогнем: що відомо

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини. Вдень 8 січня ворог вдарив по регіону з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

Так, з 11:30 до 11:50 ворог близько 12 разів вдарив, ймовірно, з міномету 120 мм у районі населеного пункту Кучерівка.