Ворог накрив прикордоння Сумської області мінометним вогнем: що відомо
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини. Вдень 8 січня ворог вдарив по регіону з мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".
Так, з 11:30 до 11:50 ворог близько 12 разів вдарив, ймовірно, з міномету 120 мм у районі населеного пункту Кучерівка.
"Втрат серед об'єднаних сил та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - заявили в ОК "Північ".
Нагадаємо, російські війська близько півночі 7 січня накрили артилерійським вогнем прикордоння Сумської області. Внаслідок атак на одному з підприємств спалахнула пожежа.
Також ми писали, що вчора загарбники за допомогою безпілотника скинули вибухівку прямо на подвір'я мешканців Сумської області.
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