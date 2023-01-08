Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії

Сьогодні, 8 січня, вдень російські окупанти вдарили по Чернігівській області за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram .

За інформацією військових, у період з 13:05 до 14:15 окупанти обстріляли район села Галаганівка. Там зафіксовано сім "прильотів".

Фото: Галаганівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у ОК "Північ".