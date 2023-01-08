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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії

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Неділя 08 січня 2023 15:58
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії Ілюстративне фото: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 січня, вдень російські окупанти вдарили по Чернігівській області за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram.

За інформацією військових, у період з 13:05 до 14:15 окупанти обстріляли район села Галаганівка. Там зафіксовано сім "прильотів".

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії Фото: Галаганівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають у ОК "Північ".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що вдень окупанти вдарили по Сумській області з мінометів.

Також ми писали, що російські війська цієї ночі під час обстрілу Херсона застосували запальні боєприпаси.

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