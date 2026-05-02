ЗСУ назвали два фактори, які ускладнюють ситуацію під Куп'янськом

22:20 02.05.2026 Сб
3 хв
Війська РФ використовують труби та інші інфраструктурні об'єкти для просування
aimg Олена Чупровська
ЗСУ назвали два фактори, які ускладнюють ситуацію під Куп'янськом Фото: Росіяни лізуть у Куп'янськ з трьох боків: що відбувається в місті прямо зараз (Getty Imsges)
Росіяни кидають великі сили на підступах до Куп'янська і вже частково контролюють село на північ від міста. І допомагають їм в цьому два фактори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в етері телемарафону заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Вони накопичували особовий склад, і, власне, потенціал для наступальних дій. І з лютого по березень, тоді якраз була знижена інтенсивність, вони зализували рани", - сказав Трегубов.

За його словами, є 2 сприятливих фактори, які допомагають ворогу. Це так звана "зеленка" - зелена рослинність з настанням тепла - а також погана погода у квітні.

Голубівка - плацдарм для удару по місту

Ключову роль у натиску на Куп'янськ, за словами Трегубова, відіграє Голубівка- населений пункт на північ від міста. Саме звідти росіяни намагаються просочуватися всередину.

Трегубов пояснив: поки ворог тримає там певні позиції, знищувати його підрозділи на підходах до міста складніше, ніж раніше.

ЗСУ назвали два фактори, які ускладнюють ситуацію під Куп'янськомФото: Росія атакує поблизу Куп'янська (скриншот deepstatemap.live)

"Ми в курсі проблеми - і як з нею боротися"

За його словами, проблема існує кілька тижнів.

"Знищувати росіян, що намагаються зайти в місто з півночі треба, і це трішки важче, ніж тоді, коли Голубівка була більш контрольованою. Тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато", - заявив Трегубов.

Окрім північного напрямку, ситуація ускладнилася й на сході. За словами речника, на східному березі річки Оскіл противник активно рухається до Куп'янська-Вузлового відразу з трьох сторін.

Атаки Росії по Україні та ситуація на фронті

Тим часом Харків 2 травня зазнав кількох хвиль ударів дронами. Як повідомляло РБК-Україна, атаки зафіксували в Холодногірському, Слобідському, Салтівському, Основ'янському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах міста.

Під удар потрапили будинки та АЗС, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні також Росія скинула авіабомбу на газопровід у Запорізькій області. Через це частина споживачів тимчасово залишилася без газу.

РФ продовжує атакувати Україну. Від ранку 2 травня окупанти запустили 227 дронів по Україні, з них 220 вдалось збити. Пуски фіксуються знову і знову.

На фронті теж неспокійно. Росіяни чимдуж намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська. В їхніх планах - захопити населений пункт Шевченко.

Також зафікована незвичайна активність ворога поблизу кордону з Білоруссю. Втім, як підкреслив президент України Володимир Зеленський, держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

Зеленський анонсував нові кадрові зміни
