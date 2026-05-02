ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія від ранку запустила на Україну понад 200 дронів: скільки вдалось збити

20:00 02.05.2026 Сб
2 хв
З усіх дронів приблизно половина - "Шахеди"
aimg Олена Чупровська
Росія від ранку запустила на Україну понад 200 дронів: скільки вдалось збити Фото: масована атака дронів 2 травня (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

2 травня українська протиповітряна оборона відбила масований удар - з понад двох сотень безпілотників, що летіли на Україну, збито і подавлено 220. Атака ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

227 безпілотників з кількох напрямків

З 8:00 до 19:00 Росія запустила по Україні 227 ударних безпілотників. Серед них - дрони типів "Shahed" (в тому числі реактивні), "Гербер", "Італмас" та інші. Близько 135 із них - "шахеди".

Пуски зафіксували з таких напрямків:

  • Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія);
  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

У відбитті атаки задіяли авіацію, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Росія від ранку запустила на Україну понад 200 дронів: скільки вдалось збитиФото: Росія вдень 2 травня била по Україні ударними БПЛА (t.me/kpszsu)

Є влучання

ППО збила та подавила 220 дронів на півночі, півдні, в центрі та на заході країни. Попри це:

  • 7 ударних безпілотників все ж влучили у 6 об'єктів;
  • уламки збитих дронів впали ще на 5 локаціях.

Повітряні сили наголошують: у повітряному просторі досі є ворожі безпілотники.

Нагадаємо, Харків увесь день потерпав від окремих ударів. Дрони влучали по житлових кварталах, автосалону та кількох АЗС у різних районах міста. Щонайменше п'ятеро людей постраждали.

Також ми писали, що Росія пошкодила газопровід на Запоріжжі. За дві доби під атаку потрапили об'єкти у трьох областях України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
Аналітика
