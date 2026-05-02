Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні України та Білорусі була помічена "специфічна" активність з боку білорусів. Він підкреслив, що держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

"Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі - з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна готова захищати своїх людей та свій суверенітет. Він підкреслив, що це має розуміти кожен, "кого намагаються втягувати в будь-яку агресивну активність проти України".\

Тим часом на ситуацію відреагував також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку білорусів максимум що може бути - це дрібні провокації.

"Щодо Білорусі - всі їхні дії в прикордонні фіксуються, станом на зараз, з того боку можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні. Не більше", - написав він у Telegram.