Головна » Новини » Війна в Україні

Україна помітила специфічну активність на ділянках кордону з Білоруссю, - Зеленський

15:26 02.05.2026 Сб
У ЦПД оцінили, наскільки реальні загрози з боку Білорусі
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні України та Білорусі була помічена "специфічна" активність з боку білорусів. Він підкреслив, що держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента у соцмережах.

"Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі - з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати", - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна готова захищати своїх людей та свій суверенітет. Він підкреслив, що це має розуміти кожен, "кого намагаються втягувати в будь-яку агресивну активність проти України".\

Тим часом на ситуацію відреагував також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що з боку білорусів максимум що може бути - це дрібні провокації.

"Щодо Білорусі - всі їхні дії в прикордонні фіксуються, станом на зараз, з того боку можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні. Не більше", - написав він у Telegram.

Загроза для України з боку Білорусі

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія намагатиметься втягнути Білорусь у війну проти України.

Він повідомив, що, за даними розвідки, Мінськ уже розбудовує дороги до української території та облаштовує артилерійські позиції.

Ще трохи пізніше Зеленський сказав, що у росіян "дуже багато хворих і фантастичних ідей", і Україна не хоче, щоб Білорусь була в них втягнута.

Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
