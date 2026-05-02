Росія пошкодила газопровід на Запоріжжі, - "Нафтогаз"

Російські окупанти у суботу, 2 травня, вчергове завдали ударів по об'єктах "Нафтогазу". За дві доби під атаку потрапили об'єкти у трьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогазу".

Зокрема, вчора під удар потрапив газовидобувний об'єкт у Харківській області, через що було зафіксовано пошкодження обладнання. На місці подій працюють фахівці "Нафтогазу" і продовжується оцінка наслідків.

Вже сьогодні під удар потрапив газопровід в Запорізької області.

"Ворог застосував авіабомбу по газопроводу в Запорізькій області. Унаслідок цього частина споживачів тимчасово залишилася без газу. Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, і координують дії з військовими", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні один з працівників "Нафтогазу" отримав поранення через обстріл на Дніпропетровщині. Наразі йому надається медична допомога.

Також у компанії додали, що з початку 2026 року об'єкти "Нафтогазу" зазнали вже 99 атак.