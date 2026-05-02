ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ назвали два фактора, которые усложняют ситуацию под Купянском

22:20 02.05.2026 Сб
3 мин
Войска РФ используют трубы и другие инфраструктурные объекты для продвижения
aimg Елена Чупровская
ВСУ назвали два фактора, которые усложняют ситуацию под Купянском Фото: Россияне лезут в Купянск с трех сторон: что происходит в городе прямо сейчас (Getty Imsges)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россияне бросают большие силы на подступах к Купянску и уже частично контролируют село к северу от города. И помогают им в этом два фактора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Читайте также: Дрон РФ нарушил воздушное пространство Румынии во время ночной атаки на Одесскую область

"Они накапливали личный состав, и, собственно, потенциал для наступательных действий. И с февраля по март, тогда как раз была снижена интенсивность, они зализывали раны", - сказал Трегубов.

По его словам, есть 2 благоприятных фактора, которые помогают врагу. Это так называемая "зеленка" - зеленая растительность с наступлением тепла - а также плохая погода в апреле.

Голубовка - плацдарм для удара по городу

Ключевую роль в натиске на Купянск, по словам Трегубова, играет Голубовка - населенный пункт к северу от города. Именно оттуда россияне пытаются просачиваться внутрь.

Трегубов пояснил: пока враг держит там определенные позиции, уничтожать его подразделения на подходах к городу сложнее, чем раньше.

ВСУ назвали два фактора, которые усложняют ситуацию под КупянскомФото: Россия атакует вблизи Купянска (скриншот deepstatemap.live)

"Мы в курсе проблемы - и как с ней бороться"

По его словам, проблема существует несколько недель.

"Уничтожать россиян, пытающихся зайти в город с севера надо, и это немножко труднее, чем тогда, когда Голубовка была более контролируемой. Здесь мы в курсе проблемы, здесь мы в курсе того, как с ней бороться, просто вопрос в том, что русских много", - заявил Трегубов.

Кроме северного направления, ситуация осложнилась и на востоке. По словам спикера, на восточном берегу реки Оскол противник активно движется к Купянску-Узловому сразу с трех сторон.

Атаки России по Украине и ситуация на фронте

Тем временем Харьков 2 мая подвергся нескольким волнам ударов дронами. Как сообщало РБК-Украина, атаки зафиксировали в Холодногорском, Слободском, Салтовском, Основянском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах города.

Под удар попали дома и АЗС, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Напомним, сегодня также Россия сбросила авиабомбу на газопровод в Запорожской области. Из-за этого часть потребителей временно осталась без газа.

РФ продолжает атаковать Украину. С утра 2 мая оккупанты запустили 227 дронов по Украине, из них 220 удалось сбить. Пуски фиксируются снова и снова.

На фронте тоже неспокойно. Россияне изо всех сил пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска. В их планах - захватить населенный пункт Шевченко.

Также зафиксирована необычная активность врага вблизи границы с Беларусью. Впрочем, как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Купянск Харьков Война в Украине
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы