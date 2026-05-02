Росіяни від ранку атакують Харків ударними дронами: б'ють по будинках й АЗС, є поранені

У Харкові зранку та протягом дня 2 травня зафіксували серію ударів дронів, зокрема по АЗС у кількох районах. Внаслідок атак є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали міського голови Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Головне: Серія атак протягом дня: 2 травня Харків зазнав ударів дронів зранку та після обіду - щонайменше у шести районах міста.

2 травня Харків зазнав ударів дронів зранку та після обіду - щонайменше у шести районах міста. Цілі ударів: атаковано АЗС у чотирьох районах, автосалон, багатоквартирний та приватний житлові будинки.

атаковано АЗС у чотирьох районах, автосалон, багатоквартирний та приватний житлові будинки. Постраждалі: щонайменше 7 осіб, один 62-річний чоловік госпіталізований з вибуховими пораненнями.

щонайменше 7 осіб, один 62-річний чоловік госпіталізований з вибуховими пораненнями. Масштабні пожежі: горіли газові ємності, автомобілі та будівлі, виникли значні руйнації.

Що відомо про наслідки атаки

Близько 6:30 ранку в Холодногірському районі дрон влучив по автомобілях - на місці виникла пожежа. Унаслідок удару було знищено два авто, ще сім - пошкоджено. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Близько 10:00 російські дрони атакували Слобідський район. За даними Синєгубова, пошкоджено фасад та скління вікон будівлі, постраждалих не було.

Близько 11:00 зафіксували нові удари у Салтівському та Основ’янському районах.

У Основ’янському районі, за попередніми даними, дрони влучили, зокрема, по будівлі автосалону. Спершу повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом їхня кількість зросла до трьох.

"47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес", - повідомив Синєгубов.

Після обіду атаки продовжилися. Близько 14:00 зафіксовано влучання дронів по АЗС у Холодногірському, Основ’янському, Новобаварському та Київському районах. Також удар припав по житловому будинку у Шевченківському районі.

Синєгубов уточнив, що станом на 14:30 було відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. Один із них, 62-річний чоловік, дістав вибухові поранення та був госпіталізований. Інші зазнали гострої реакції на стрес.

Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію двох АЗС.

Крім того, в Новобаварському районі внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено дах приватного житлового будинку.

Згодом в ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 7. Внаслідок атаки сталися масштабні пожежі та руйнації. Горіли газові ємності, авто, будівлі.