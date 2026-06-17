Росіяни бояться висадки в Криму і посилюють оборону, - ВМС

За словами речника, існує військове правило: територія не є звільненою, поки на неї не ступить піхотинець. У випадку Військово-морських сил це завдання лягає на морську піхоту, яка наразі відпрацьовує проведення амфібійних операцій.

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"Ворог розглядає це як реальну загрозу. Росіяни укріплюють райони в Криму, вразливі до амфібійних десантів, оскільки вважають це цілком імовірним", - зазначив він.

Плетенчук пояснив, що амфібійні операції є надзвичайно складними і проводяться лише в рамках масштабнішої наступальної операції.

"Якщо буде потрібно, ми, звісно, проведемо будь-яку операцію, необхідну для визволення українського Криму", - наголосив він.

Фото: Плетенчук заявив, що окупанти готуються до українського десанту у Криму (інфографіка РБК-Україна)

Речник ВМС порівняв можливу висадку в Криму з операцією на пляжі "Омаха", адже українським військовим доведеться долати укріплені та заміновані берегові лінії, кулеметні гнізда та укриття за умов ворожої повітряної підтримки.

Удари по мостах до Криму

Нагадаємо, 7 червня відбулося перше ураження Чонгарського мосту. Після цього рух переправою частково відновили - у реверсивному форматі.

Пізніше, 9 червня, об’єкт знову зазнав атаки безпілотників, через що транспортне сполучення довелося повністю зупинити. Після цього окупаційна адміністрація почала рекомендувати об’їзні шляхи через Армянськ і Перекоп.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що серія ударів дронами фактично призвела до повного виведення Чонгарського мосту з ладу.

Крім того, вранці 10 червня на окупованій частині Херсонщини було перекрито міст між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Це друга важлива переправа, рух якою окупанти обмежили за кілька днів після атак на Чонгарський міст.