Росіяни атакували центр Краматорська: троє поранених, серед них 16-річний підліток

Російські війська вдень 10 вересня вкотре атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
"Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, "Шахеди" та "крила" б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора", - зазначають військові.
Як повідомляється, сьогодні під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.
За даними поліції, станом на 16:00, унаслідок атаки поранені троє людей, серед них - 16-річний підліток.
Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/landforcesofukraine)
Нагадаємо, 8 вересня російські війська атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі. Удар був цілеспрямований.
29 серпня росіяни завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську. Загинула одна людина, ще одна постраждала.
Також 23 серпня російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.
А 22 серпня впродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів. Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.