Росіяни атакували центр Краматорська: троє поранених, серед них 16-річний підліток

"Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, "Шахеди" та "крила" б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора", - зазначають військові.

Як повідомляється, сьогодні під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.

За даними поліції, станом на 16:00, унаслідок атаки поранені троє людей, серед них - 16-річний підліток.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/landforcesofukraine)