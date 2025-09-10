UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували центр Краматорська: троє поранених, серед них 16-річний підліток

Фото: росіяни атакували центр Краматорська (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 10 вересня вкотре атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Обстріли Краматорська не припиняються ані на годину. Російські FPV-дрони, "Шахеди" та "крила" б’ють по мирному місту на Донеччині від ранку й до вечора", - зазначають військові.

Як повідомляється, сьогодні під вогнем опинилися площа Миру в центрі міста, житлові квартали та ринок.

За даними поліції, станом на 16:00, унаслідок атаки поранені троє людей, серед них - 16-річний підліток.

 

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/landforcesofukraine)

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, 8 вересня російські війська атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі. Удар був цілеспрямований.

29 серпня росіяни завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську. Загинула одна людина, ще одна постраждала.

Також 23 серпня російські терористи масовано обстріляли Краматорськ Донецької області. За добу в місті пролунали понад 40 вибухів.

А 22 серпня впродовж години в місті прогриміло понад 30 вибухів. Вдень агресор ударив по приватному сектору міста. Внаслідок близько десяти вибухів, постраждали троє людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськДонецька областьВійна в Україні