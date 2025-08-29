Росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" в Краматорську, є загиблий

Фото: росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" в Краматорську (t.me/VadymFilashkin)

Російські війська вдень 29 серпня завдали удару дроном по відділенню "Нової пошти" в Краматорську Донецької області. Загинула одна людина, також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.