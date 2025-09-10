RU

Россияне атаковали центр Краматорска: трое раненых, среди них 16-летний подросток

Фото: россияне атаковали центр Краматорска (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 10 сентября в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. В результате обстрела пострадали три человека, среди них 16-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"Обстрелы Краматорска не прекращаются ни на час. Российские FPV-дроны, "Шахеды" и "крылья" бьют по мирному городу в Донецкой области с утра и до вечера", - отмечают военные.

Как сообщается, сегодня под огнем оказались площадь Мира в центре города, жилые кварталы и рынок.

По данным полиции, по состоянию на 16:00, в результате атаки ранены три человека, среди них - 16-летний подросток.

 

Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/landforcesofukraine)

 

Обстрелы Краматорска

Напомним, 8 сентября российские войска атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара. Удар был целенаправленный.

29 августа россияне нанесли удар дроном по отделению "Новой почты" в Краматорске. Погиб один человек, еще один пострадал.

Также 23 августа российские террористы массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. За сутки в городе прогремели более 40 взрывов.

А 22 августа в течение часа в городе прогремело более 30 взрывов. Днем агрессор ударил по частному сектору города. В результате около десяти взрывов, пострадали три человека.

