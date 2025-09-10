Россияне атаковали центр Краматорска: трое раненых, среди них 16-летний подросток

"Обстрелы Краматорска не прекращаются ни на час. Российские FPV-дроны, "Шахеды" и "крылья" бьют по мирному городу в Донецкой области с утра и до вечера", - отмечают военные.

Как сообщается, сегодня под огнем оказались площадь Мира в центре города, жилые кварталы и рынок.

По данным полиции, по состоянию на 16:00, в результате атаки ранены три человека, среди них - 16-летний подросток.

Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/landforcesofukraine)