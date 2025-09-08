ua en ru
Окупаційні війська обстріляли рятувальників у Краматорську (фото)

Краматорськ, Понеділок 08 вересня 2025 13:15
Окупаційні війська обстріляли рятувальників у Краматорську (фото) Ілюстративне фото: рятувальник на ліквідації пожежі (ДСНС)
Автор: РБК-Україна

Російські війська атакували рятувальників у Краматорську під час ліквідації пожежі. Удар був цілеспрямований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України в мережі Facebook.

Повідомляється, що ворожі війська в черговий раз нанесли цілеспрямований удар по вогнеборцям, котрі займалися ліквідацією пожежі у приватному будинку. Ніхто з рятувальників не постраждав, проте автомобіль зазнав пошкоджень.

У коментарях під дописом ДСНС відмічено, що даний транспортний засіб було подаровано ДСНС в рамках гуманітарної допомоги. Також зазначено, що цей автомобіль врятував багато життів і допомагав рятувальникам.

Фото: РФ атакувала рятувальників у Краматорську (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Представники ДСНС підкреслили, що окупаційні війська регулярно атакують рятувальників у момент, коли ті працюють над гасінням пожеж чи ліквідацією наслідків обстрілів. Це свідчить про цинічні та жорстокі дії ворога, який повністю ігнорує норми міжнародного гуманітарного права.

Чому росіяни часто обстрілюють Краматорськ

Відстань від Краматорська до лінії фронту становить приблизно 20 кілометрів, тому місто розташоване в безпосередній близькості до зони бойових дій. Також Краматорськ – це великий військовий хаб, а тому він становить логістичний інтерес для ворога.

Відомо, що Росія планує восени захопити Покровськ та Куп’янськ. Також окупаційні війська взяли за мету прорив в Запорізькій області. Експерти вважають, що окрім вищевказаних територій росіяни планують здійснити наступ на Лиманському напрямку.

Таож ми писали, що за оцінкою ISW, російські війська восени сфокусуються на Донецькій області. Вони зацікавлені в знищенні "фортифікаційного поясу" ВСУ у районах Слов’янськ, Дружківка та Краматорськ.

