Понад 30 вибухів за годину: росіяни накрили Краматорськ потужним обстрілом

Пізно ввечері, 22 серпня, росіяни масовано обстріляли Краматорськ. Лише за годину у місті було чути понад 30 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.

"В період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську", - йдеться у повідомленні.

Також у міськраді додали, що загроза обстрілів зберігається, тому закликали людей перебувати у безпечних місцях.